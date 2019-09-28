2019-09-28T17:11:18+03:00
Спорт

«Зенит 2» сыграл вничью с «Ленинградцем» в первенстве Профессиональной футбольной лиги

Но несмотря на это сине-бело-голубые сохранили первое место в турнирной таблице
Сергей ВОЛЧКОВ
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Встреча клубов "Зенит 2" и "Ленинградец" окончилась ничьей. Фото: футбольный клуб "Зенит 2"Встреча клубов "Зенит 2" и "Ленинградец" окончилась ничьей. Фото: футбольный клуб "Зенит 2"
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Несколько минут назад завершился футбольный матч между клубами «Зенит 2» и «Ленинградец». Соревнование прошло на обновленном стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Схватка вышла жаркой, но окончилась с нулевым результатом для обеих команд.

- После десяти туров Олимп-ПФЛ сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице зоны «Запад» первое место, имея в активе 23 очка, - отметили в пресс-службе клуба. - У «Ленинградца» 16 очков, с этим показателем команда занимает шестое место.

Игра велась преимущественно в центре поля. «Зенит 2» перехватил инициативу практически в первых минут и не отдавал соперникам до самого конца. Несколько раз обе команды имели серьезные шансы провести успешную атаку, но постоянно что-то срывалось: так, на 77 минуте матча гол чуть не забил полузащитник сине-бело-голубых Леон Мусаев, но вратарь «Ленинградцев» вытянул, казалось бы, гарантированный мяч из дальнего угла ворот. А незадолго до этого, на 56 минуте, отличился вратарь «Зенита 2» Никита Гойло – вышел один на один с полузащитником Александром Петровым и отвел угрозу от ворот.

По итогам матча «Зенит 2» сохранил первое место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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