МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном тумане, шквальном ветре и ливнях

СЕГОДНЯ 19:14 2019-09-28T19:14:25+03:00

МЧС предупреждает: в ближайшие пару дней погода в Ленобласти будет неприятная, а местами и вовсе опасная. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасатели просят людей быть осторожнее на дорогах и не выходить в лес без крайней необходимости

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Сентябрь в этом году в наших краях выдался далеко не самым плохим. Но, похоже, уже совсем скоро суровая северная осень проявит себя во всей красе. Сегодня, 28 сентября, спасатели предупредили жителей Ленобласти о тумане, порывистом ветре и сильных дождях. Особенно осторожными призывают быть водителей: в ближайшие пару дней обстановка на дорогах будет непростой.

- 29 сентября в Ленобласти ночью и утром местами прогнозируется густой туман, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Послезавтра, 1 октября, ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

Также спасатели просят в эти дни держаться подальше от воды, не выходить без крайней необходимости в лес и не гулять под линиями электропередач. Кроме того, согласно прогнозу ведомства, часть населенных пунктов в Ленобласти может временно остаться без электричества или оказаться в зоне подтопления.

ИСТОЧНИК KP.RU