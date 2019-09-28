2019-09-28T19:14:25+03:00
Общество

МЧС предупредило жителей Ленобласти о сильном тумане, шквальном ветре и ливнях

Спасатели просят людей быть осторожнее на дорогах и не выходить в лес без крайней необходимости
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
МЧС предупреждает: в ближайшие пару дней погода в Ленобласти будет неприятная, а местами и вовсе опасная.МЧС предупреждает: в ближайшие пару дней погода в Ленобласти будет неприятная, а местами и вовсе опасная.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сентябрь в этом году в наших краях выдался далеко не самым плохим. Но, похоже, уже совсем скоро суровая северная осень проявит себя во всей красе. Сегодня, 28 сентября, спасатели предупредили жителей Ленобласти о тумане, порывистом ветре и сильных дождях. Особенно осторожными призывают быть водителей: в ближайшие пару дней обстановка на дорогах будет непростой.

- 29 сентября в Ленобласти ночью и утром местами прогнозируется густой туман, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Послезавтра, 1 октября, ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

Также спасатели просят в эти дни держаться подальше от воды, не выходить без крайней необходимости в лес и не гулять под линиями электропередач. Кроме того, согласно прогнозу ведомства, часть населенных пунктов в Ленобласти может временно остаться без электричества или оказаться в зоне подтопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лихорадка, аритмия, паралич, смерть: в Роспотребнадзоре объяснили петербуржцам, почему не стоит кормить с рук белок и ежей
Срочную эвакуацию объявили в торговом центре «Гранд Каньон» в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Строительство коричневой ветки метро задержится: антимонопольная служба отменила результаты конкурса на поиск проектировщика
«Зенит 2» сыграл вничью с «Ленинградцем» в первенстве Профессиональной футбольной лиги
Пьяный водитель на каршеринговом авто сбил пешехода в Приморском районе Санкт-Петербурга
57-летний петербуржец с пятью граммами гашиша в кармане вывел полицию на торговца наркотиками
Из квартиры на Невском проспекте похитили две пары часов стоимостью 830 000 рублей и золотой браслет
На площади Восстания в Санкт-Петербурге высадили новые деревья
Расчлененный труп без головы нашел прохожий рядом с трассой «Кола» в Ленобласти
В Ленинградском зоопарке теплолюбивых животных перевели на зимовку в "Тропический дом"
Вестибюль и наклонный ход отремонтируют на станции метро "Удельная" в Санкт-Петербурге
Вломились в квартиру, сломали два ребра: двое налетчиков избили и ограбили 82-летних пенсионеров в Невском районе Санкт-Петербурга
Экомобиль для приема опасных отходов приедет в Адмиралтейский район Санкт-Петербурга
Апраксин двор загорелся ночью в Санкт-Петербурге
Погода на 28 сентября в Санкт-Петербурге: тепло и облачно