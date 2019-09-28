2019-09-28T19:42:51+03:00
Общество

Лихорадка, аритмия, паралич, смерть: в Роспотребнадзоре объяснили петербуржцам, почему не стоит кормить с рук белок и ежей

Эти милые зверьки чаще других становятся переносчиками бешенства
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам специалистов управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, белочек с рук лучше не кормить: да, они милые, но здоровье дороже.По словам специалистов управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, белочек с рук лучше не кормить: да, они милые, но здоровье дороже.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Белки – главные переносчики бешенства, смертельного вирусного заболевания, поражающего головной мозг. Об этом жителям Санкт-Петербурга рассказали специалисты местного управления Роспотребнадзора. Информация о том, как не защититься от бешенства, появилась сегодня, 28 сентября, на официальном сайте ведомства.

- По статистике, белки становятся переносчиками заболевания в 37,2 % случаев, - объяснили «Комсомолке» в Роспотребнадзоре. – На втором месте находятся ежи – на них приходится 30,2 % случаев передачи. Также болезнь часто переносят летучие мыши и лисы.

Сразу после укуса рану нужно промыть водой с мылом, а животное, которое на вас покусилось – отловить и изолировать. Дальше порядок действий только один: скорее к врачу.

- Инкубационный период у бешенства – от одного до трех месяцев, - продолжают эксперты. – Однако известны случаи, когда он ускорялся до одной недели или, напротив, «тормозил» до года. Как только появляются отчетливые симптомы – лихорадка, тревожность, аритмия, гиперактивность – лечиться становится слишком поздно.

Поэтому, повторимся, гарантированный способ уберечься от болезни только один – сразу же обратиться к врачу. Иначе можно пополнить собой печальную статистику летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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