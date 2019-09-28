2019-09-28T20:14:18+03:00
Происшествия

12 мин вывезли взрывотехники из Контейнерного терминала в Кировском районе Санкт-Петербурга

Зловещую находку обнаружили во время проведения земляных работ
Сергей ВОЛЧКОВ
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12 минометных мин с территории «Контейнерного терминала Санкт-Петербурга» вывезли на спецполигон для уничтожения.12 минометных мин с территории «Контейнерного терминала Санкт-Петербурга» вывезли на спецполигон для уничтожения.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Великая Отечественная война давно закончилась, но ее мрачное эхо все еще бродит среди нас. Еще один его отголосок услышали вчера, 27 сентября, в Кировском районе Северной столицы. Во время проведения земляных работ на территории «Контейнерного терминала Санкт-Петербурга» там нашли 12 минометных мин.

- На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

На следующий день, 28 сентября, опасный груз вывезли с площадки специалисты-взрывотехники Западного военного округа. Впоследствии все 12 мин были уничтожены на специальном полигоне.

Управление МЧС напоминает: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101». Также в самом управлении круглосуточно действует горячая линия: 8 (812) 299-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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