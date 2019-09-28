2019-09-28T20:34:49+03:00
Общество

Первая «Ласточка»: тестовая скоростная электричка прибыла из Санкт-Петербурга в в финскую Иматру

В пути она провела всего три часа
Сергей ВОЛЧКОВ
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Первая тестовая "Ласточка" из Санкт-Петербурга в Иматру отправилась с Финляндского вокзала. Запускать такой маршрут на постоянной основе или нет, решат эксперты.Первая тестовая "Ласточка" из Санкт-Петербурга в Иматру отправилась с Финляндского вокзала. Запускать такой маршрут на постоянной основе или нет, решат эксперты.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В эту субботу, 28 сентября, с Финляндского вокзала отправилась в путь на Иматру первая тестовая «Ласточка» - скоростной электропоезд, способный преодолевать 160 километров в час. Это первый подобный рейс. Его главная задача – выявить все слабости и недостатки существующей дорожной инфраструктуры, чтобы их можно было оперативно устранить.

- Пуск тестовой электрички организован РЖД и финской стороной, - сообщает издание «Петербургский дневник». - В «Ласточке», которая будет следовать до пункта назначения три часа, едут представители РЖД и специалисты из Финляндии.

Поезд отправился ровно в 7:00 утра и благополучно прибыл в пункт назначения. Теперь экспертам предстоит оценить маршрут, посовещаться и вынести решение: открывать железнодорожный маршрут от Санкт-Петербурга до Иматры на постоянной основе или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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