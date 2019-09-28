Нокаут на льду: капитан СКА и защитник «Динамо» подрались во время матча в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 20:55 2019-09-28T20:55:52+03:00

Драка между капитаном СКА Сергеем Плотниковым и защитником "Динамо" Андреем Мироновым произошла во время матча в Ледовом дворце. Фото: Хоккейный клуб СКА

По словам зрителей, спортсмены с самого начала вели себя вызывающе - а под конец второго периода решили закрепить произведенное друг на друга впечатление потасовкой [видео]

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Сегодня, 28 сентября, в Ледовом дворце состоялся хоккейный матч между санкт-петербургским клубом СКА и московским «Динамо». Эксперты называют эти команды «принципиальными соперниками», и сами спортсмены это в очередной раз подтвердили. На льду развернулось настоящее побоище – причем как по спортивным правилам, так и вне их.

- Под занавес второго периода на льду сошлись Сергей Плотников и Андрей Миронов, - рассказывает пресс-служба петербургского клуба. - В очном поединке безоговорочную победу одержал капитан СКА, показав тем самым, что за победу команда будет биться до конца.

Что именно стало причиной конфликта, толком не ясно. Известно лишь, что спортсмены с обеих сторон вели себя вызывающе – постоянно обменивались колкостями, а под конец игры, видимо, дошли и до прямых оскорблений.

Как бы то ни было, СКА в этот вечер может праздновать двойную победу: итог матча – 4:1 в пользу петербуржцев.

Драка капитана СКА Сергея Плотникова и защитника "Динамо" Андрея Миронова во время хоккейного матча в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.Видео: Twitter хоккейного клуба СКА

ИСТОЧНИК KP.RU