Нокаут на льду: капитан СКА и защитник «Динамо» подрались во время матча в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге
Сегодня, 28 сентября, в Ледовом дворце состоялся хоккейный матч между санкт-петербургским клубом СКА и московским «Динамо». Эксперты называют эти команды «принципиальными соперниками», и сами спортсмены это в очередной раз подтвердили. На льду развернулось настоящее побоище – причем как по спортивным правилам, так и вне их.
- Под занавес второго периода на льду сошлись Сергей Плотников и Андрей Миронов, - рассказывает пресс-служба петербургского клуба. - В очном поединке безоговорочную победу одержал капитан СКА, показав тем самым, что за победу команда будет биться до конца.
Что именно стало причиной конфликта, толком не ясно. Известно лишь, что спортсмены с обеих сторон вели себя вызывающе – постоянно обменивались колкостями, а под конец игры, видимо, дошли и до прямых оскорблений.
Как бы то ни было, СКА в этот вечер может праздновать двойную победу: итог матча – 4:1 в пользу петербуржцев.
Драка капитана СКА Сергея Плотникова и защитника "Динамо" Андрея Миронова во время хоккейного матча в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.Видео: Twitter хоккейного клуба СКА
ИСТОЧНИК KP.RU