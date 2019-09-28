Прогноз погоды на 29 сентября в Санкт-Петербурге: до +12 и дождливо

СЕГОДНЯ 21:11 2019-09-28T21:11:03+03:00

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Робкое «бабье лето» в Санкт-Петербурге, судя по всему, окончательно подошло к концу, и осень стала именно такой, какой ей положено быть – холодной, промозглой, ветреной и дождливой. И дальше, говорят синоптики, будет только хуже – дело-то идет к зиме.

- В воскресенье, 29 сентября, утром и днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь, - рассказали «Комсомолке» в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Ночью и утром кое-где возможен слабый туман, так что водителям стоит быть осторожнее на дорогах.

Ночью температура воздуха упадет до +4 - +6 градусов. Днем, конечно, будет потеплее, но не сказать, чтобы очень уж сильно: до +10 - +12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться – если у вас есть метеозависимость, обратите на это внимание и постарайтесь не подвергать свой организм лишнему стрессу.

ИСТОЧНИК KP.RU