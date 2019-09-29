Нетрезвый мужчина поразил раскрепощенным танцем пассажиров санкт-петербургского метро
Вечер субботы - самое подходящее время для того, чтобы как следует расслабиться. Видимо, именно так рассуждал молодой человек, ехавший в компании друзей по синей ветке санкт-петербургского метро от "Сенной площади" до "Невского проспекта". Был он навеселе, и когда в вагон зашел акробат в костюме человека-паука и начал танцевать перед пассажирами, просто не смог остаться в стороне и не присоединиться.
- Разгорелась настоящая танцевальная битва! - рассказала "Комсомолке" читательница, также находившаяся в тот момент в вагоне. - Человек-паук - судя по всему, профессиональный танцор - против самого обычного парня с улицы. Вокруг них собрались почти все пассажиры!
При этом, отмечает она, симпатии публики явно были на стороне парня. Его подбадривали кричалками, ему аплодировали - и ему же в итоге присудили победу в импровизированном соревновании. Посрамленному человеку-пауку пришлось уйти ни с чем практически ни с чем - монетки за выступление ему в шапку бросали крайне неохотно.
Когда все закончилось, танцор и компания принялись кричать, предложили всем пойти зажигать дальше, а после вышли на одной из следующих станций. Может, зажигают до сих пор - пожелаем им в этом удачи!
Нетрезвый мужчина поразил пассажиров санкт-петербургской подземки раскрепощенным танцем.
ИСТОЧНИК KP.RU