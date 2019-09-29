Нетрезвый мужчина поразил раскрепощенным танцем пассажиров санкт-петербургского метро

СЕГОДНЯ 08:12 2019-09-29T08:12:32+03:00

Простой парень с улицы побеждает человека-паука - и это происходит не на экране кино, а в реальной жизни. Фото: Лилия КОЗЛОВА

На перегоне между "Сенной площадью" и "Невским проспектом" разгорелась настоящая танцевальная битва между подвыпившим парнем и акробатом в костюме человека-паука [видео]

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Вечер субботы - самое подходящее время для того, чтобы как следует расслабиться. Видимо, именно так рассуждал молодой человек, ехавший в компании друзей по синей ветке санкт-петербургского метро от "Сенной площади" до "Невского проспекта". Был он навеселе, и когда в вагон зашел акробат в костюме человека-паука и начал танцевать перед пассажирами, просто не смог остаться в стороне и не присоединиться.

- Разгорелась настоящая танцевальная битва! - рассказала "Комсомолке" читательница, также находившаяся в тот момент в вагоне. - Человек-паук - судя по всему, профессиональный танцор - против самого обычного парня с улицы. Вокруг них собрались почти все пассажиры!

При этом, отмечает она, симпатии публики явно были на стороне парня. Его подбадривали кричалками, ему аплодировали - и ему же в итоге присудили победу в импровизированном соревновании. Посрамленному человеку-пауку пришлось уйти ни с чем практически ни с чем - монетки за выступление ему в шапку бросали крайне неохотно.

Когда все закончилось, танцор и компания принялись кричать, предложили всем пойти зажигать дальше, а после вышли на одной из следующих станций. Может, зажигают до сих пор - пожелаем им в этом удачи!

Нетрезвый мужчина поразил пассажиров санкт-петербургской подземки раскрепощенным танцем.

ИСТОЧНИК KP.RU