Полиция задержала мужчину, который поджег храм на Васильевском острове

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-29T09:26:13+03:00

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В Петербурге накануне ночью загорелся строящийся храм на Мичманской улице Васильевского острова. Полицейские сразу же выяснили, что огонь вспыхнул из-за поджога. Теперь силовики выяснили, кто устроил пожар.

- Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

В полиции при этом отметили, что существенного ущерба пожар храму не нанес. Сейчас поджигатели отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU