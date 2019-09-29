Полиция задержала мужчину, который поджег храм на Васильевском острове
В Петербурге накануне ночью загорелся строящийся храм на Мичманской улице Васильевского острова. Полицейские сразу же выяснили, что огонь вспыхнул из-за поджога. Теперь силовики выяснили, кто устроил пожар.
- Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
В полиции при этом отметили, что существенного ущерба пожар храму не нанес. Сейчас поджигатели отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU