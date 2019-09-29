В Петербурге нашли 12 минометных снарядов время войны

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-29T09:51:02+03:00

Утилизировать их будут военнослужащие

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В Санкт-Петербурге во время раскопок строители наткнулись на опасную находку. В Кировском районе рабочие обнаружили минометные снаряды времен Великой Отечественной войны. Мины лежали на территории контейнерного терминала Петербурга.

- На Элеваторной площадке, 22, на территории КТСП у 105 причала при проведении земляных работ найдено 12 минометных мин, - сообщают ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - 28 сентября в 16:30 боеприпасы вывезены для дальнейшей утилизации.

Утилизировать снаряды будут военные.

Напомним, что при обнаружении снарядов не стоит к ним прикасаться и пытаться достать из земли. В случае ЧП необходимо сразу же звонить сотрудникам МЧС.

- При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101", - поясняют в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU