2019-09-29T10:40:02+03:00
Общество

Превысит средние многолетние показатели: Синоптик рассказал о погоде в Петербурге

Воздух прогреется до 13 градусов
Роман ЛЯЛИН
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В городе ожидаются небольшие дождиВ городе ожидаются небольшие дождиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге в это воскресенье, 29 сентября, пройдут небольшие дожди. В городе будет прохладно. Но при этом теплее, чем в прошлом и позапрошлом году.

- Погода в Санкт-Петербурге сегодня будет определяться теплой частью атлантического циклона, - рассказал специалист "Центра Фобос" Михаил Леус. - Его облачная спираль постепенно закроет небо над регионом плотной пеленой, и местами пройдут небольшие дожди. Температурный фон в такой ситуации изменится мало, и показания термометров останутся немного выше средних многолетних значений.

Температура воздуха днем в Петербурге и Ленинградской области в воскресенье, 29 сентября, прогреется до 13 градусов. Атмосферное давление, по словам синоптика будет падать и будет ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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