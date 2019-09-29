Превысит средние многолетние показатели: Синоптик рассказал о погоде в Петербурге
В Петербурге в это воскресенье, 29 сентября, пройдут небольшие дожди. В городе будет прохладно. Но при этом теплее, чем в прошлом и позапрошлом году.
- Погода в Санкт-Петербурге сегодня будет определяться теплой частью атлантического циклона, - рассказал специалист "Центра Фобос" Михаил Леус. - Его облачная спираль постепенно закроет небо над регионом плотной пеленой, и местами пройдут небольшие дожди. Температурный фон в такой ситуации изменится мало, и показания термометров останутся немного выше средних многолетних значений.
Температура воздуха днем в Петербурге и Ленинградской области в воскресенье, 29 сентября, прогреется до 13 градусов. Атмосферное давление, по словам синоптика будет падать и будет ниже нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU