2019-09-29T10:54:41+03:00
Происшествия

Выстрелил в лицо и похитил видеорегистратор: В Петербурге задержали деобшира, напавшего на таксиста

Сейчас на него уже возбудили уголовное дело
Роман ЛЯЛИН
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Полицейские нашли грабителяПолицейские нашли грабителя
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В Санкт-Петербурге мужчина устроил нападение на таксиста. ЧП произошло в Выборгском районе на проспекте Луначарского. 39-летний таксист сообщил в полицию, что неизвестный расстрелял его из пистолета.

- В салоне каршерингового автомобиля «Фольксваген Поло» неизвестный мужчина, угрожая газовым пистолетом, похитил видеорегистратор, после чего выстрелил в лицо водителю и с места происшествия скрылся, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний подозреваемый.

Полицейские уже нашли похищенный регистратор и изъяли его. На самого же дебошира возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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