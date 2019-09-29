2019-09-29T11:55:00+03:00
Происшествия

В Ленобласти на ферме нашли тело убитого рабочего

В кровавой расправе подозревают его коллегу
Анна СВЕТЛАКОВА
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Следователи решают вопрос об арестеСледователи решают вопрос об аресте
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В Ленинградской области в деревне Куммолово нашли тело убитого 51-летнего рабочего. Полицейских вызвал хозяин фермы, у которого пропали двое сотрудников. В вагоне-бытовке при этом коммерсант обнаружил пятна крови. Силовики стали прочесывать местность и наткнулись на тело мужчины. Его отволокли после убийства.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - рассказал источник "КП-Петербург" в правоохранительных органах. - Сейчас по подозрению в преступлении задержан второй рабочий, проживавший в вагоне-бытовке.

Известно, что задержанному 40 лет. Его личность не разглашается. Сейчас следователи решают вопрос об его аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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