2019-09-29T13:16:12+03:00
Происшествия

В Петербурге задержали дилера, у которого нашли почти килограмм наркотиков

Сейчас полицейские ищут поставщиков
Роман ЛЯЛИН
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Мужчина планировал продать найденные у него наркотикиМужчина планировал продать найденные у него наркотики
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В Петербурге полицейские задержали крупного наркодилера. Оперативники уголовного розыска наведались к 30-летнему безработному в квартиру по Шлиссельбургскому проспекту. Там во время обысков силовики и обнаружили запрещенные вещества.

- Мужчина полностью изобличен в том, что незаконно, в целях сбыта, хранил наркотические вещества, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В ходе обыска у него обнаружили наркотические вещества общей массой 719,74 грамм, банковские карты и мобильный телефон.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Полицейские подозревают, что это не единственное преступление мужчины. Силовики теперь ищут поставщиков, у которых покупал наркотики дилер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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