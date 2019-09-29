2019-09-29T13:34:05+03:00
Происшествия

В Петербурге на улице нашли труп девушки в футболке и колготках

Тело обнаружили жители дома на Авиаконструкторов
Анна СВЕТЛАКОВА
Поделиться:
Полиция устанавливает личность жертвыПолиция устанавливает личность жертвы
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербургу жители дома по улице Авиаконструкторов наткнулись на жуткую находку. Под окнами их дома лежал труп юной девушки. Погибшая была в одной лишь футболке, колготках и кроссовках.

- На вид ей 20-25 лет, волосы светлые, - сообщил источник "КП-Петербург".

Нашедшие девушку жители дома обратились в полицию. Причины смерти девушки пока неизвестны. Ее личность устанавливают сотрудники полиции. Также тело девушки направят на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

Тело, к слову, лежало возле 16-этажного дома. Могла ли девушка выпасть из окна, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В парке на Муринском ручье пожарные спасли подростка, который застрял на дереве
На проспекте Солидарности в Петербурге кроссовер после аварии вылетел на тротуар в прохожих
В Петербурге у грузовика съехал прицеп прямо во время движения
В Петербурге задержали дилера, у которого нашли почти килограмм наркотиков
В Ленобласти на ферме нашли тело убитого рабочего
Выстрелил в лицо и похитил видеорегистратор: В Петербурге задержали деобшира, напавшего на таксиста
Превысит средние многолетние показатели: Синоптик рассказал о погоде в Петербурге
«Я макароны готовлю»: Пожарные взломали дверь у пенсионерки, которая отказалась пускать их в горящую квартиру
В Петербурге нашли 12 минометных снарядов время войны
Полиция задержала мужчину, который поджег храм на Васильевском острове
Нетрезвый мужчина поразил раскрепощенным танцем пассажиров санкт-петербургского метро