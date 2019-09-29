В Петербурге на улице нашли труп девушки в футболке и колготках
В Санкт-Петербургу жители дома по улице Авиаконструкторов наткнулись на жуткую находку. Под окнами их дома лежал труп юной девушки. Погибшая была в одной лишь футболке, колготках и кроссовках.
- На вид ей 20-25 лет, волосы светлые, - сообщил источник "КП-Петербург".
Нашедшие девушку жители дома обратились в полицию. Причины смерти девушки пока неизвестны. Ее личность устанавливают сотрудники полиции. Также тело девушки направят на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.
Тело, к слову, лежало возле 16-этажного дома. Могла ли девушка выпасть из окна, неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU