В Петербурге у грузовика съехал прицеп прямо во время движения
Авария произошла на 3-ей Конной Лахте. У грузовика во время движения съехал прицеп. К счастью, рядом с ним не было проезжающих автомобилей. Поэтому обошлось без жертв.
- Прицеп сбежал у водителя, - поделились снимком очевидцы.
Водитель вовремя заметил, что прицеп съехал с креплений. Тем не менее, из-за аварии движение по улице временно было парализовано. К счастью, в ДТП никто не пострадал. По мнению горожан, ДТП произошло из-за оплошности водителя.
- Потому что водитель не смотрит за машиной, - рассказал очевидец. - Прицеп с седла сам не уйдет. Видимо, когда зацепился, не проверил, что сработал стопор. И в итоге вот.
Другие водители вспомнили, что это не первый случай. В прошлый раз во время похожего ДТП водитель не заметил, что прицеп отцепился и уехал без него.
ИСТОЧНИК KP.RU