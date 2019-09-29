2019-09-29T14:55:26+03:00
Происшествия

В Петербурге у грузовика съехал прицеп прямо во время движения

В аварии, к счастью, никто не пострадал
Роман ЛЯЛИН
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В аварии никто не пострадал Фото: ДТП и ЧП ПетербургаВ аварии никто не пострадал Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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Авария произошла на 3-ей Конной Лахте. У грузовика во время движения съехал прицеп. К счастью, рядом с ним не было проезжающих автомобилей. Поэтому обошлось без жертв.

- Прицеп сбежал у водителя, - поделились снимком очевидцы.

Водитель вовремя заметил, что прицеп съехал с креплений. Тем не менее, из-за аварии движение по улице временно было парализовано. К счастью, в ДТП никто не пострадал. По мнению горожан, ДТП произошло из-за оплошности водителя.

- Потому что водитель не смотрит за машиной, - рассказал очевидец. - Прицеп с седла сам не уйдет. Видимо, когда зацепился, не проверил, что сработал стопор. И в итоге вот.

Другие водители вспомнили, что это не первый случай. В прошлый раз во время похожего ДТП водитель не заметил, что прицеп отцепился и уехал без него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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