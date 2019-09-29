На проспекте Солидарности в Петербурге кроссовер после аварии вылетел на тротуар в прохожих
Авария произошла на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Коллонтай. Там столкнулись два кроссовера, один из которых после аварии выбросило на тротуар, где в этот момент были люди. К счастью, обошлось без травм.
- Меня этот оранжевый Форд чуть не сбил, когда на тротуар вылетел, - рассказал пешеход Игорь. - Я еле отскочить успел. Водитель вроде жив, по крайней мере сам до "скорой" добрался.
Сейчас на месте происшествия работают медики. Никто из пешеходов не пострадал. А вот водителей обследуют врачи.
- Была свидетелем этого происшествия, - написала очевидец Екатерина. - Сердце содрогнулось. Надеюсь, что все хорошо с людьми.
ИСТОЧНИК KP.RU