На проспекте Солидарности в Петербурге кроссовер после аварии вылетел на тротуар в прохожих

СЕГОДНЯ 15:33 2019-09-29T15:33:26+03:00

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Авария произошла на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Коллонтай. Там столкнулись два кроссовера, один из которых после аварии выбросило на тротуар, где в этот момент были люди. К счастью, обошлось без травм.

- Меня этот оранжевый Форд чуть не сбил, когда на тротуар вылетел, - рассказал пешеход Игорь. - Я еле отскочить успел. Водитель вроде жив, по крайней мере сам до "скорой" добрался.

Сейчас на месте происшествия работают медики. Никто из пешеходов не пострадал. А вот водителей обследуют врачи.

- Была свидетелем этого происшествия, - написала очевидец Екатерина. - Сердце содрогнулось. Надеюсь, что все хорошо с людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU