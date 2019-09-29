2019-09-29T15:33:26+03:00
Происшествия

На проспекте Солидарности в Петербурге кроссовер после аварии вылетел на тротуар в прохожих

Пешеход чудом успел отскочить от несущейся машины
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
В аварии пострадал водитель Фото: ДТП и ЧП ПетербургаВ аварии пострадал водитель Фото: ДТП и ЧП Петербурга
Изменить размер текста:

Авария произошла на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Коллонтай. Там столкнулись два кроссовера, один из которых после аварии выбросило на тротуар, где в этот момент были люди. К счастью, обошлось без травм.

- Меня этот оранжевый Форд чуть не сбил, когда на тротуар вылетел, - рассказал пешеход Игорь. - Я еле отскочить успел. Водитель вроде жив, по крайней мере сам до "скорой" добрался.

Сейчас на месте происшествия работают медики. Никто из пешеходов не пострадал. А вот водителей обследуют врачи.

- Была свидетелем этого происшествия, - написала очевидец Екатерина. - Сердце содрогнулось. Надеюсь, что все хорошо с людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В парке на Муринском ручье пожарные спасли подростка, который застрял на дереве
В Петербурге у грузовика съехал прицеп прямо во время движения
В Петербурге на улице нашли труп девушки в футболке и колготках
В Петербурге задержали дилера, у которого нашли почти килограмм наркотиков
В Ленобласти на ферме нашли тело убитого рабочего
Выстрелил в лицо и похитил видеорегистратор: В Петербурге задержали деобшира, напавшего на таксиста
Превысит средние многолетние показатели: Синоптик рассказал о погоде в Петербурге
«Я макароны готовлю»: Пожарные взломали дверь у пенсионерки, которая отказалась пускать их в горящую квартиру
В Петербурге нашли 12 минометных снарядов время войны
Полиция задержала мужчину, который поджег храм на Васильевском острове
Нетрезвый мужчина поразил раскрепощенным танцем пассажиров санкт-петербургского метро