2019-09-29T16:13:52+03:00
Общество

В парке на Муринском ручье пожарные спасли подростка, который застрял на дереве

Парень полез за квадрокоптером
Роман ЛЯЛИН
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Парень застрял на дереве Фото: vk.com/shuvalovo_ozerkiПарень застрял на дереве Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki
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В Петербурге игра подростков с квадрокоптером закончилась вызовом МЧС. Парни запускали дрон в парке на Муринском ручье, когда он у них застрял на дереве. Один из ребятишек вызвался его достать. Правда, он переоценил свои умения.

- Парень полез за ним на дерево и поздно понял, что вверх бесполезно, но и вниз ему уже не слезть., - рассказала очевидец Ирина. - И вот сидит он возле сука, обхватив ствол, на высоте более 5 метров и улыбается! Прохожие уже вызвали помощь.Тут же приехали пожарные, сняли бедолагу с дерева, а квадрокоптер снять не удалось. Высоты лестницы не хватило самую малость.

В итоге сам дрон остался на дереве. Подросток, к счастью, не пострадал.

Дрон остался на дереве Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki

Дрон остался на дереве Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki

ИСТОЧНИК KP.RU

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