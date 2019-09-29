В парке на Муринском ручье пожарные спасли подростка, который застрял на дереве
В Петербурге игра подростков с квадрокоптером закончилась вызовом МЧС. Парни запускали дрон в парке на Муринском ручье, когда он у них застрял на дереве. Один из ребятишек вызвался его достать. Правда, он переоценил свои умения.
- Парень полез за ним на дерево и поздно понял, что вверх бесполезно, но и вниз ему уже не слезть., - рассказала очевидец Ирина. - И вот сидит он возле сука, обхватив ствол, на высоте более 5 метров и улыбается! Прохожие уже вызвали помощь.Тут же приехали пожарные, сняли бедолагу с дерева, а квадрокоптер снять не удалось. Высоты лестницы не хватило самую малость.
В итоге сам дрон остался на дереве. Подросток, к счастью, не пострадал.
Дрон остался на дереве Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki
ИСТОЧНИК KP.RU