2019-09-29T17:15:55+03:00
Спорт

ФК «Зенит» попросил болельщиков поддержать их на матче с «Бенфикой»

Футболисты пообещали сделать все для победы
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Матч состоится 2 октябряМатч состоится 2 октябряФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге в среду, 2 октября, состоится матч Лиги чемпионов. На "Газпром-арене" встретятся "Зенит" и "Бенфика". Футболисты перед матчем записали обращение к своим болельщикам, в котором попросили поддержать их своим присутствием на игре.

- Мы сделаем все, чтобы победить, - заявили футболисты.

Игра начнется поздно вечером в 22:00. Билеты на матч пока так и не распроданы.

Напомним, что из-за поздней игры три станции метро будут работать дольше обычного. Это "Беговая", "Крестовский остров" и "Новокрестовская". Они закроются в час ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербург ожидается резкое похолодание и непрекращающиеся дожди
Спасатели потушили горевший дом на Муринской дороге
В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали, как защитить детей от инфекций, гриппа и педикулеза
В Петербурге на мосту столкнулись автобус и БМВ
В парке на Муринском ручье пожарные спасли подростка, который застрял на дереве
На проспекте Солидарности в Петербурге кроссовер после аварии вылетел на тротуар в прохожих
В Петербурге у грузовика съехал прицеп прямо во время движения
В Петербурге на улице нашли труп девушки в футболке и колготках
В Петербурге задержали дилера, у которого нашли почти килограмм наркотиков
В Ленобласти на ферме нашли тело убитого рабочего
Выстрелил в лицо и похитил видеорегистратор: В Петербурге задержали деобшира, напавшего на таксиста
Превысит средние многолетние показатели: Синоптик рассказал о погоде в Петербурге
«Я макароны готовлю»: Пожарные взломали дверь у пенсионерки, которая отказалась пускать их в горящую квартиру
В Петербурге нашли 12 минометных снарядов время войны
Полиция задержала мужчину, который поджег храм на Васильевском острове
Нетрезвый мужчина поразил раскрепощенным танцем пассажиров санкт-петербургского метро