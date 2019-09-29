ФК «Зенит» попросил болельщиков поддержать их на матче с «Бенфикой»

СЕГОДНЯ 17:13 2019-09-29T17:15:55+03:00

Футболисты пообещали сделать все для победы

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В Санкт-Петербурге в среду, 2 октября, состоится матч Лиги чемпионов. На "Газпром-арене" встретятся "Зенит" и "Бенфика". Футболисты перед матчем записали обращение к своим болельщикам, в котором попросили поддержать их своим присутствием на игре.

- Мы сделаем все, чтобы победить, - заявили футболисты.

Игра начнется поздно вечером в 22:00. Билеты на матч пока так и не распроданы.

Напомним, что из-за поздней игры три станции метро будут работать дольше обычного. Это "Беговая", "Крестовский остров" и "Новокрестовская". Они закроются в час ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU