В Петербурге на мосту столкнулись автобус и БМВ

СЕГОДНЯ 18:25 2019-09-29T18:28:37+03:00

О пострадавших пока неизвестно Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Из-за этого на дороге образовалась пробка

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Авария с участием автобуса произошла на пересечения проспекта Славы и Софийской улицы. Там на съезде с маста столкнулись маршрутка и БМВ.

- Маршрутка помяла багажник БМВ , спасибо за пробку, - сообщают очевидцы.

О пострадавших пока не сообщается. Горожане предположили, что водитель иномарки хотел воспитать шофера маршрутки.

- Хотел воспитать водителя за не пропуск его при отъезде от остановки, - делятся своим мнение горожане. - Обогнал и резко перед ним затормозил.

ИСТОЧНИК KP.RU