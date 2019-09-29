В Петербурге на мосту столкнулись автобус и БМВ
Из-за этого на дороге образовалась пробка
О пострадавших пока неизвестно Фото: ДТП и ЧП Петербурга
Изменить размер текста:
Авария с участием автобуса произошла на пересечения проспекта Славы и Софийской улицы. Там на съезде с маста столкнулись маршрутка и БМВ.
- Маршрутка помяла багажник БМВ , спасибо за пробку, - сообщают очевидцы.
О пострадавших пока не сообщается. Горожане предположили, что водитель иномарки хотел воспитать шофера маршрутки.
- Хотел воспитать водителя за не пропуск его при отъезде от остановки, - делятся своим мнение горожане. - Обогнал и резко перед ним затормозил.
ИСТОЧНИК KP.RU