2019-09-29T18:28:37+03:00
Происшествия

В Петербурге на мосту столкнулись автобус и БМВ

Из-за этого на дороге образовалась пробка
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
О пострадавших пока неизвестно Фото: ДТП и ЧП ПетербургаО пострадавших пока неизвестно Фото: ДТП и ЧП Петербурга
Изменить размер текста:

Авария с участием автобуса произошла на пересечения проспекта Славы и Софийской улицы. Там на съезде с маста столкнулись маршрутка и БМВ.

- Маршрутка помяла багажник БМВ , спасибо за пробку, - сообщают очевидцы.

О пострадавших пока не сообщается. Горожане предположили, что водитель иномарки хотел воспитать шофера маршрутки.

- Хотел воспитать водителя за не пропуск его при отъезде от остановки, - делятся своим мнение горожане. - Обогнал и резко перед ним затормозил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербург ожидается резкое похолодание и непрекращающиеся дожди
Спасатели потушили горевший дом на Муринской дороге
В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали, как защитить детей от инфекций, гриппа и педикулеза
ФК «Зенит» попросил болельщиков поддержать их на матче с «Бенфикой»
В парке на Муринском ручье пожарные спасли подростка, который застрял на дереве
На проспекте Солидарности в Петербурге кроссовер после аварии вылетел на тротуар в прохожих
В Петербурге у грузовика съехал прицеп прямо во время движения
В Петербурге на улице нашли труп девушки в футболке и колготках
В Петербурге задержали дилера, у которого нашли почти килограмм наркотиков
В Ленобласти на ферме нашли тело убитого рабочего
Выстрелил в лицо и похитил видеорегистратор: В Петербурге задержали деобшира, напавшего на таксиста
Превысит средние многолетние показатели: Синоптик рассказал о погоде в Петербурге
«Я макароны готовлю»: Пожарные взломали дверь у пенсионерки, которая отказалась пускать их в горящую квартиру
В Петербурге нашли 12 минометных снарядов время войны
Полиция задержала мужчину, который поджег храм на Васильевском острове
Нетрезвый мужчина поразил раскрепощенным танцем пассажиров санкт-петербургского метро