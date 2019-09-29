В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали, как защитить детей от инфекций, гриппа и педикулеза

СЕГОДНЯ 19:16 2019-09-29T19:20:57+03:00

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В Роспотребнадзоре Петербурга дали рекомендации родителям, как защитить своих детей от инфекций и сезонных болезней. Такую памятку санврачи решили выпустить после начала учебного года.

- Дети, заболевшие гриппом, могут болеть до десяти дней или даже дольше, а это значит - пропущенные дни в школе и пропущенные рабочие дни на работе, - рассказывают в Роспотребнадзоре. - Вакцинопрофилактика гриппа максимально эффективна, если проводится ежегодно. Оптимальное время для своевременной вакцинации- начало осениъ

Также санитарные врачи просят родителей напоминать детям о личной гигиене. Помытые руки могут спасти от заражения гриппом или другими вирусными инфекциями.

При этом в ведомстве напоминают о том, что ученикам не стоит обмениваться личными вещами, чтобы не заразиться педикулезом.

- Напоминайте ребенку о том, что не следует обмениваться с другими ребятами в школе головными уборами, париками, резинками и заколками для волос, расчёсками, шарфами и другой одеждой, - поясняют врачи. - Такое ограничение необходимо для предотвращения распространения вшей и снижения вероятности заражения вредителями.

ИСТОЧНИК KP.RU