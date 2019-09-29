В Петербург ожидается резкое похолодание и непрекращающиеся дожди

СЕГОДНЯ 21:14 2019-09-29T21:18:00+03:00

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В Петербурге началась настоящая осень. Всю следующую неделю синоптики обещают дожди. При этом столбик термометра резко упадет до 5 градусов выше нуля.

Дожди начнутся в понедельник, 30 сентября. В этот день воздух, по данным Гисметео, прогреется до 13 градусов. Во вторник, 1 октября, в городе похолодает до 11 градусов выше нуля. В этот день ожидается больше всего осадков.

В среду и четверг, 2 и 3 октября, в Петербурге будет облачно, с прояснениями. Небольшие осадки. Термометр будет показывать до 10 градусов тепла.

Резко похолодает в пятницу, 4 октября. В городе будет пасмурно, а днем ожидается дождь. Температура упадет до 6 градусов тепла.

Дождь закончится лишь в воскресенье, 6 октября. В следующие выходные в городе будет до 5 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU