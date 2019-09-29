В Петербурге иномарка сбила восьмилетнего велосипедиста на пешеходном переходе

29 Сент. 23:33 2019-09-29T23:39:47+03:00

Мама в этот момент отвлеклась на разговор по телефону

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Авария с участием ребенка произошла в Петроградском районе Петербурга на улице Большая Пушкарская. Восьмилетний школьник ехал по пешеходному переходу на велосипеде, когда водитель проезжавшей иномарки Рено не стал притормаживать и сбил мальчика.

- Так случается ДТП, когда: велосипедист считает, что пешеходный переход - это велосипедный переезд, - сообщают в группе "Дорожный инспектор". - Шлем отсутствует. Когда мама не объясняет ребенку основы ПДД и погружается в разговор с подружкой. Водитель не хочет дождаться, когда все пешеходы закончат движение.

Мальчик проезжал дорогу на зеленый сигнал светофора. В аварии ребенок получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Водитель иномарки сбил ребенка на Петроградской стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU