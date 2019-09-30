2019-09-30T08:22:28+03:00
Общество

Пассажиры Пулково два часа ожидали вылет в Доминикану, пока не был отменен ночной рейс

Из Петербурга в Ла Романа самолет отправился только в семь утра [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Пассажиров Пулково высадили из самолета спустя два часа из-за отмененного рейса в ДоминикануПассажиров Пулково высадили из самолета спустя два часа из-за отмененного рейса в ДоминикануФото: Олег ЗОЛОТО
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Всю ночь с 29 на 30 сентября пассажиры рейса ZF945 в Доминикану просидели в зале ожидания аэропорта Пулково. Из Санкт-Петербурга в Ла Романа самолет должен был отправиться в 3:10 после полуночи. Пассажиров вовремя запустили на борт, все успели рассесться по своим местам и приготовиться к долгому перелету. Однако спустя два часа ожидания лайнер так и не вылетел.

- После двух часов ожидания развернули рейс на Доминикану, - пожаловались петербуржцы в сети.

Пассажиры, не довольные тем, что отпуск на берегу теплого моря откладывается на неопределенное время, сняли видео из салона самолета, в котором, готовые уже к сидячему сну люди, вынуждены забирать свою ручную кладь и отправляться обратно в зал ожидания аэропорта.

Авиакомпания не объяснила причину такого долгого ожидания. Благо, задержка рейса оказалась не очень долгой. Спустя четыре часа после изначального времени вылета, всех петербуржских туристов снова запустили на борт. Самолет авиакомпании «Азур эйр» вылетел в Доминикану в 7:17. Согласно данным сервиса FlightRadar24, воздушное судно успешно преодолело границы Петербурга и уже находится над водами Балтийского моря.

Ночной рейс ZF945 из Петербурга в Доминикану 30.09.2019 отменили спустя два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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