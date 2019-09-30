2019-09-30T08:45:37+03:00
Происшествия

Бетономешалка врезалась в полицейскую машину в Кировском районе Петербурга

В ДТП на улице Лени Голикова пострадали стражи правопорядка
Лилия КОЗЛОВА
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На Лени Голикова бетономешалка столкнулась с автомобилем "Росгвардии"На Лени Голикова бетономешалка столкнулась с автомобилем "Росгвардии"Фото: СОЦСЕТИ
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Цементовоз или, как его еще называют, бетономешалка, на ходу врезалась в полицейскую машину на улице Лени Голикова в Петербурге, разбив автомобиль служащих. Авария произошла около 21:30 часов вечера в воскресенье, 29 сентября. От удара автомобиль «ВАЗ» развернуло и выкинуло на середину дороги, на двойную сплошную полосу.

- Пострадавшие есть. Бетономешалка ни при чем, - рассказал в соцсети один из очевидцев ДТП.

Как уточняет УГИБДД Петербурга, легковушка и миксер «Ивеко» столкнулись возле дома 47 по улице Лени Голикова. Правоохранители отмечают, что «ВАЗ» принадлежит Росгвардии.

Полицейская машина от удара вылетела на встречную полосу и еще задела припаркованный у края дороги «Фольксваген Туарег». В результате ДТП водить бетономешалки не пострадал. А водителя и пассажира автомобиля правоохранителей госпитализировали с различными травмами.

По факту аварии проводится проверка и выяснение того, кто оказался виновным в этом инциденте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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