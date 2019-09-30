Житель Ленобласти застрелил собаку соседей на глазах у детей

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-30T09:36:54+03:00

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В Ленинградской области мужчина застрелил домашнего пса из охотничьего ружья, потому что тот, якобы, мешал ему своим лаем. Вечером в пятницу, 27 сентября, жительница деревни Турышкино укладывала детей спать, когда услышала во дворе своего частного дома, как заскулила собака. Выбежав на улицу, она увидела, что любимец лежит на крыльце весь в крови.

- Непрошеный гость-сосед заявился вечером, когда я укладывала дочерей спать, с претензиями, якобы, на шум и пытался войти в дом. Но на крыльце находился мой пес Лева и не пускал его. Через короткий отрезок времени я услышала, как заскулила собака, - рассказала о своем горе жительнице Ленобласти.

Когда она вышла, окровавленная собака еще дышала. Женщина подхватила пса на руки, занесла его в дом, пыталась остановить кровотечение, делала искусственное дыхание. Но это не помогало. Собака умирала, корчась от боли на глазах у детей.

Женщина обратилась в полицию, отдала тело защитника дома на экспертизу, чтобы установить вину соседа. Однако, с ее слов, правоохранитель посоветовал со всей семьей и животными бросить жилье и покинуть населенный пункт. По каким причинам, не известно. Насколько известно, уголовное дело заведено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU