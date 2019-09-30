2019-09-30T09:36:54+03:00
Происшествия

Житель Ленобласти застрелил собаку соседей на глазах у детей

Семья погибшего пса была вынуждена покинуть свой дом
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Житель Ленобласти застрелил собаку соседей, которая пыталась защитить домЖитель Ленобласти застрелил собаку соседей, которая пыталась защитить домФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Ленинградской области мужчина застрелил домашнего пса из охотничьего ружья, потому что тот, якобы, мешал ему своим лаем. Вечером в пятницу, 27 сентября, жительница деревни Турышкино укладывала детей спать, когда услышала во дворе своего частного дома, как заскулила собака. Выбежав на улицу, она увидела, что любимец лежит на крыльце весь в крови.

- Непрошеный гость-сосед заявился вечером, когда я укладывала дочерей спать, с претензиями, якобы, на шум и пытался войти в дом. Но на крыльце находился мой пес Лева и не пускал его. Через короткий отрезок времени я услышала, как заскулила собака, - рассказала о своем горе жительнице Ленобласти.

Когда она вышла, окровавленная собака еще дышала. Женщина подхватила пса на руки, занесла его в дом, пыталась остановить кровотечение, делала искусственное дыхание. Но это не помогало. Собака умирала, корчась от боли на глазах у детей.

Женщина обратилась в полицию, отдала тело защитника дома на экспертизу, чтобы установить вину соседа. Однако, с ее слов, правоохранитель посоветовал со всей семьей и животными бросить жилье и покинуть населенный пункт. По каким причинам, не известно. Насколько известно, уголовное дело заведено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Милонов предложил объявить Петербург всероссийской столицей белок
Во время мощного пожара на стоянке в Петербурге пострадали два человека
Два подростка 14 и 15 лет, избивших и ограбивших петербуржца, попали под уголовное дело
Затащили в белую иномарку и увезли: На проспекте Просвещения похитили женщину
Памятник карете в центре Петербурга снова завалили мусором
На канале Грибоедова обрушилась часть гранитного берега
Городские фонтаны в Петербурге начнут отключать с 1 октября
В Ленобласти юный гранатометчик попался на угоне авто
Молился богу: Кричащего на улице петербуржца забрали в психиатрическую больницу
На две недели и.о. губернатора Петербурга стала Любовь Совершаева
Александр Кокорин объявлен в розыск в Петербурге
Год без футбола: Суд наказал болельщиков «Зенита» за зажженные файеры
Две полосы КАД в Санкт-Петербурге перекроют на месяц
На Невском проспекте иномарка вылетела на тротуар и снесла светофор
Семилетнюю петербурженку около года насиловал ее отчим
В ДТП на Октябрьской набережной погиб 25-летний водитель «Лады» и пострадал ребенок
Лицо замотано скотчем, тело проволокой: Из водоема в Ленобласти достали изуродованный труп