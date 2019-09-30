Лицо замотано скотчем, тело проволокой: Из водоема в Ленобласти достали изуродованный труп

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-30T10:06:27+03:00

У убитого мужчины были переломаны ноги и отслаивалась кожа на пальцах

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Труп, замотанный в зеленую мешковину и обмотанный проволокой достали из небольшого водоема в Тосненском районе Ленинградской области. Около семи часов вечера в воскресенье, 29 сентября, непонятный сверток нашли в 200 метрах от дома 18Б по улице Полевой в поселке Войскорово. Прибывшие на место полицейские извлекли его, развернули и увидели внутри страшную картину – связанное избитое тело мужчины.

- Труп неизвестного мужчины, на вид 35-50 лет, был завернут в полиэтилен темного цвета, замотан проволокой. Лицо убитого было обернуто строительным скотчем. На шее – деревянный крестик на веревочке, - рассказала «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Также полицейские заметили, что левая нога трупа была сломана в районе голени. При этом, при первом осмотре других повреждений на теле найдено не было.

По предварительным данным экспертов, смерть убитого наступила около недели назад. Установить личность погибшего пока что не удалось, так как кожа на руках сильно отслаивалась при попытке снять у него отпечатки пальцев.

Сейчас полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU