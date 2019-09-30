В ДТП на Октябрьской набережной погиб 25-летний водитель «Лады» и пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-30T10:33:47+03:00

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Смертельное ДТП произошло в ночь на понедельник в Невском районе Санкт-Петербурга. Примерно в 2:30 напротив дома номер 112 по Октябрьской набережной водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с «КиаРио».

- В результате ДТП мужчина 1994 года рождения (водитель «Лады» - прим.ред.) скончался на месте, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

67-летний мужчина, ехавший за рулем «Киа», получил травмы средней тяжести. В таком же состоянии был госпитализирован его пассажир 2000 года рождения. А вот 12-летний мальчик, также ехавший в иномарке отправился в больницу в машине реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

В обстоятельствах и причинах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД Невского района Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU