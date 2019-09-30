2019-09-30T10:44:14+03:00
Происшествия

Семилетнюю петербурженку около года насиловал ее отчим

Мужчина совершал сексуальные преступления с дочерью сожительницы, пока той не было дома
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец год насиловал свою семилетнюю падчерицуПетербуржец год насиловал свою семилетнюю падчерицуФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Санкт-Петербурге 46-летний мужчина около года насиловал маленькую дочь своей сожительницы. В воскресенье, 29 сентября, сотрудники следственного комитета Северной столицы задержали по подозрению в сексуальном преступлении местного жителя, на которого в полицию заявила его бывшая пассия. Женщина обвинила экс-любовника в том, что он совершил страшное с ее ребенком 2009 года рождения.

- В субботу, 28 сентября, обратилась 43-летняя петербурженка с заявлением на своего бывшего сожителя. С ее слов, мужчина в течение 2017 года насиловал ее дочь, которой на тот момент было всего семь лет. Данная информация была передана в следственный комитет, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Тогда, два года назад, женщина с дочерью и своим любовником жили на съемной квартире на проспекте Шаумяна. По всей видимости, мужчина насиловал девочку, когда его сожительницы не было дома.

На данный момент подозреваемый задержан, проводится проверка. Уголовное дело за сексуальное насилие над ребенком возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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