2019-09-30T10:52:36+03:00
Происшествия

На Невском проспекте иномарка вылетела на тротуар и снесла светофор

По счастью, авария произошла рано утром и никто их прохожих не пострадал
Петр КИБЕР
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На Невском проспекте снесли светофор. Фото: vk.com/spb_todayНа Невском проспекте снесли светофор. Фото: vk.com/spb_today
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Очередное ДТП произошло на Невском проспекте. Прямо у Гостиного двора на тротуар вылетела иномарка, которая снесла сфетофор. ДТП произошло рано утром, поэтому жертв удалось избежать.

- Около 5:10 на пересечении Невского проспекта с Думской улицей произошло столкновение БМВ и «Фольксвагена», в результате чего БМВ наехала на опору дорожного знака, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По словам очевидцев происшествия, БМВ «летел» по крайней правой полосе, а водитель «Фольксвагена», из средней, решил внезапно повернуть направо. Он зацепил БМВ, в результате чего последнюю закрутило и выбросило на тротуар.

Машина снесла светофор вместе с дорожным знаком и уткнулась в гранитное ограждение подземного перехода. Упавший знак как раз перегородил вход в него.

По сообщению ГИБДД никто в аварии не пострадал.

БМВ вылетела на тротуар после столкновения с "Фольксвагеном". Фото: УГИБДД СПб и ЛО

БМВ вылетела на тротуар после столкновения с "Фольксвагеном". Фото: УГИБДД СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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