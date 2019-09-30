На Невском проспекте иномарка вылетела на тротуар и снесла светофор
Очередное ДТП произошло на Невском проспекте. Прямо у Гостиного двора на тротуар вылетела иномарка, которая снесла сфетофор. ДТП произошло рано утром, поэтому жертв удалось избежать.
- Около 5:10 на пересечении Невского проспекта с Думской улицей произошло столкновение БМВ и «Фольксвагена», в результате чего БМВ наехала на опору дорожного знака, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По словам очевидцев происшествия, БМВ «летел» по крайней правой полосе, а водитель «Фольксвагена», из средней, решил внезапно повернуть направо. Он зацепил БМВ, в результате чего последнюю закрутило и выбросило на тротуар.
Машина снесла светофор вместе с дорожным знаком и уткнулась в гранитное ограждение подземного перехода. Упавший знак как раз перегородил вход в него.
По сообщению ГИБДД никто в аварии не пострадал.
БМВ вылетела на тротуар после столкновения с "Фольксвагеном". Фото: УГИБДД СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU