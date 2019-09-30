2019-09-30T10:56:13+03:00
Авто

Две полосы КАД в Санкт-Петербурге перекроют на месяц

Ограничения движения транспорта введут в районе Мурино
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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За месяц на КАД ликвидируют дефекты дорожного покрытия.За месяц на КАД ликвидируют дефекты дорожного покрытия.
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Росавтодор предупредил жителей Санкт-Петербурга о перекрытии двух полос кольцевой автомобильной дороги в районе Мурино. Временное ограничение движения транспорта будет действовать в течение месяца.

- С 1 по 26 октября 2019 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности, первая и вторая полосы, по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - уточняет Федеральное дорожное агентство Росавтодор.

Источник сообщает, что за месяц на КАД ликвидируют дефекты дорожного покрытия с локальной заменой гидроизоляции и восстановят защитный слой бетона.

Автомобилистов об ограничении движения оповестят с помощью табло на самом КАД, а также временных ограничительных дорожных знаков и конусов. Сообщается о том, что дорожные работы будут вестись в круглосуточном режиме в три смены. Уточняется, что сроки работ могут быть скорректированы погодными условиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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