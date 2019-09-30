Год без футбола: Суд наказал болельщиков «Зенита» за зажженные файеры

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-30T11:11:07+03:00

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Еще несколько лет назад «огненные» шоу на трибунах «Петровского» при играх «Зенита» были скорее нормой, чем происшествием. Файеры у фанатов отнимали, но они их все равно проносили на стадион десятками. Но сейчас такое - исключительное ЧП. Поэтому троих болельщиков «Зенита», в прямом смысле зажигавших на игре с «Рубином», привлекли к ответственности.

- Судом установлено, что трое граждан 21 сентября 2019 года, находясь на трибуне стадиона «Газпром-Арена», скрывая свои лица футболками, создали угрозу безопасности, жизни, здоровью, лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Впрочем, конспирация помогла не сильно. Фанатов выявили и задержали. После разговора по душам в полиции все трое согласились, что вели себя не очень хорошо.

В итоге Петроградский районный суд выписал болельщикам штраф в 11 тысяч рублей и запретил посещать официальные спортивные соревнования в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU