2019-09-30T11:11:27+03:00
Происшествия

Александр Кокорин объявлен в розыск в Петербурге

Мать молодого человека обратилась в полицию за помощью в поисках пропавшего сына
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Кокорин бесследно пропал в ПетербургеАлександр Кокорин бесследно пропал в ПетербургеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Александр Кокорин бесследно пропал в Санкт-Петербурге. Тезка и однофамилец известного футболиста из Северной столицы, который недавно вышел из-за решетки после громкого скандала с дракой в центре Москвы, исчез в субботу, 28 сентября 2019 года. В полицию города обратилась мать мужчины с просьбой правоохранителей объявить ее сына в розыск.

- В полицию Красносельского района обратилась 51-летняя женщина, которая рассказала, что пропал ее 31-летний сын – Александр Кокорин, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Молодой человек ушел из дома на Стрельнинском шоссе в 11 часов утра в субботу, 28 сентября. С тех пор мать его не видела, мобильный телефон у него отключен.

Женщина попросила помощь с поисками сына. Приметы Кокорина – на вид 30-35 лет, рост 174 сантиметров. Глаза у мужчины зеленые, волосы светло-русые прямые. Одет был в темно-синюю куртку, черную футболку, темно-синие джинсы и черные кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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