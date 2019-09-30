На две недели и.о. губернатора Петербурга стала Любовь Совершаева

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-30T12:11:13+03:00

Глава города Александр Беглов до 13 октября ушел в отпуск

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Две ближайшие недели руководить 5-миллионным мегаполисом будет женщина. Исполнять обязанности ушедшего в отпуск Александра Беглова назначена Любовь Совершаева. Информация об этом размещена на официальном сайте Смольного.

- На период планового отпуска с 30 сентября по 13 октября временное исполнение обязанностей губернатора в соответствии с Уставом Санкт-Петербурга возложено на вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя Администрации Губернатора Любовь Совершаеву, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что Любовь Совершаева изначально входила в команду Александра Беглова с момента его назначения врио губернатора Северной столицы в октябре 2018 года.

На прошлой неделе ее, в качестве вице-губернатора утвердили депутаты Законодательного собрания города. Вместе с этим Совершаева вошла в состав правительства Санкт-Петербурга.

Где будет проходить отпуск Александра Беглова - не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU