2019-09-30T13:45:00+03:00
Общество

Молился богу: Кричащего на улице петербуржца забрали в психиатрическую больницу

Неадекватный мужчина взывал к всевышнему и просил позвонить в полицию
Лилия КОЗЛОВА
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Молящегося мужчину забрали в психиатрическую больницу в ПетербургеМолящегося мужчину забрали в психиатрическую больницу в ПетербургеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ночью жителя Приморского района Петербурга, который слишком истошно молился, госпитализировали в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова. Около полуночи, 30 сентября, жители микрорайона Озера Долгое услышали душераздирающий крик мужчины, который просил вызвать полицию. Позже его нашли на одном из перекрестков, где он взывал к всевышнему.

- В 23:57 вечера, 29 сентября, в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что по Долгоозерной улице идет мужчина в темной одежде и орет: «Позвоните в полицию». Также заявитель рассказала, что слышала звуки выстрела, - сообщил «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции приехали по адресу, проверили местность, но никаких следов стрельбы и ее последствий не заметили. Зато на перекрестке возле дома 30 по Комендантскому проспекту они нашли того самого кричащего мужчину. Петербуржец активно молился и разговаривал невнятно. На запястье у него была царапина.

Экипаж скорой помощи посадил мужчину в больницу и направил его в психиатрическую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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