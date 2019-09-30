2019-09-30T12:22:44+03:00
Происшествия

В Ленобласти юный гранатометчик попался на угоне авто

После случившегося 20-летний военный совершил явку с повинной
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Военнослужащий угнал машину в Ленобласти, а потом сам пришел в полицию.Военнослужащий угнал машину в Ленобласти, а потом сам пришел в полицию.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В районе поселка Каменка Ленинградской области в минувшее воскресенье, 29 сентября, сотрудники ГИБДД задержали угонщика. Сначала подозрительного водителя за рулем седана пытались остановить с помощью жезла, но лихач промчался мимо, чем и навлек слежку. Поймать его не удалось, однако госавтоинспекторы обнаружили брошенный автомобиль со следами угона на обочине в 500 метрах от начала преследования. У седана было разбито переднее стекло, сломан замок зажигания, а также вырваны и скручены провода.

- Водитель и пассажир скрылись в лесополосе, задержать их не представилось возможным, - сообщают сотрудники Госавтоинспеции.

Недальновидный угонщик оставил в автомобиле свою куртку, в которой находился именной военный билет. Однако поиски автомобильного вора длились недолго, так как он сам совершил явку с повинной в полицию. Им оказался 20-летний ранее не судимый военнослужащий в должности стрелок-помощник гранатометчика из города Большой Камень Ленобласти. Молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сейчас ему избирают меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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