2019-09-30T12:25:38+03:00
Общество

Городские фонтаны в Петербурге начнут отключать с 1 октября

Первыми в «зимнюю спячку» отправятся комплексы на Московской и площади Ленина
Лилия КОЗЛОВА
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Водоканал начинает отключение городских фонтанов в Петербурге с 1 октябряВодоканал начинает отключение городских фонтанов в Петербурге с 1 октябряФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге вовсю расцветает золотая осень и близится сезон дождей. А это значит, что и фонтаны, которые всю весну и лето украшали Северную столицу, отправятся на покой до следующего года. Плановое отключение подачи воды начнется уже завтра, во вторник, 1 октября.

- Отключение подачи воды в фонтаны – подготовительный этап к их консервации. Консервация фонтана – это комплекс технических мероприятий, которые помогут защитить оборудование сооружений от воздействия низких температур, - рассказали в «Водоканале» Петербурга.

Первыми на очереди, кто отправится в «зимнюю спячку», станут роскошные фонтанные комплексы, которые располагаются на Московской площади и площади Ленина. При консервации сливают воду из трубопроводной системы, демонтируют насосное оборудование и подсветку, герметизируют и подготавливают устройства фонтана к холодам.

Так, фонтан на Московской площади погаснет в 10:00 во вторник. Следующий «уснет» комплекс на площади Ленина. Его перекроют в тот же день в 11:30 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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