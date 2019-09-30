2019-09-30T12:50:24+03:00
Происшествия

На канале Грибоедова обрушилась часть гранитного берега

Облицовка не выдержала напора подмывающих ее волн и оказалась в воде
Петр КИБЕР
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На канале Грибоедова обрушилась часть гранитного берега. Фото: vk.com/spb_todayНа канале Грибоедова обрушилась часть гранитного берега. Фото: vk.com/spb_today
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Противостояние воды и суши - вечный сюжет. Последняя пытается не отдавать ни пяди себя, а первая, как известно, камень точит. Именно это и произошло на канале Грибоедова, где из-за подмывшей берег воды обрушилась гранитная облицовка.

- Около дома 80 на канале Грибоедова подмыло берег. Вдруг скоро обвалится? - беспокоятся в соцсетях внимательные горожане.

На фото, которое опубликовали местные жители, хорошо видно, что несколько гранитных блоков из облицовки берега канала действительно оказались в воде, а их устоявшие собратья немного, но опасно провисли.

Впрочем, в «Мостотресте», в ведении которого находится аварийный участок, заверяют, что беспокоиться незачем.

- Ситуация под контролем, наши специалисты еще в начале сентября огородили участок, чтобы пешеходы не ходили по набережной. Сейчас эксперты осматривают берег. Дальнейшего обрушения ждать не стоит, - заверили корреспондента «комсомолки» в пресс-службе «Мостотреста».

При этом капитальный ремонт набережной канала Грибоедова в этом районе запланирован на 2021 год, но упавшие в воде блоки поставят на месте уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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