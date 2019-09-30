Памятник карете в центре Петербурга снова завалили мусором

СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-30T13:04:48+03:00

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Памятник Карете, который установлен на 1-й Советской улице в центре Петербурга, снова превратился в огромную мусорку. Жители города в понедельник, 30 сентября, пожаловались в сети на то, что варвары опять сделали из пролетки помойку на колесах. Памятник уже становился свалкой год назад несколько раз. Но после долгой борьбы нечистоплотные горожане прекратили это делать. И вот опять.

- Не спасает ни многочисленная Росгвардия, ни полиция, да, и дворники давно махнули на нее рукой, - жалуются горожане.

Удивляет и то, что на маленькой пешеходной 1-й Советской установлено 15 урн для мусора. Но не по объяснимой причине руки бескультурных людей с пустыми банками и бутылками все равно тянутся к памятнику.

- Конечно, пролетку в очередной раз вычистили, но ситуация будет повторяться. Необходимо исправлять ошибку в проектировании монумента. Или вырезать заднюю стенку, подкатив мусорный бак вплотную к задним колесам, - считают местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU