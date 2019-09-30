2019-09-30T13:19:09+03:00
Происшествия

Затащили в белую иномарку и увезли: На проспекте Просвещения похитили женщину

Полицейские ведут розыск жертвы и похитителей
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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В Петербурге неизвестные похитили женщину.В Петербурге неизвестные похитили женщину.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Криминальная история произошла на проспекте Просвещения ночью минувшего воскресенья. Неизвестные силой затащили 30-летнюю женщину в автомобиль и скрылись, все произошло на глазах у сестры похищенной. Она сразу же обратилась в полицию и сообщила как приметы родственницы, так и отличительные признаки злоумышленников. Только запомнить ей удалось немного: похитители были славянской внешности и в черных куртках.

- Применив физическую силу, они посадили Печихину Марию Сергеевну в автомобиль белого цвета, предположительно марки «Фольцваген Поло» или «Шкода Рапид» и скрылись в направлении Выборгского шоссе, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Женщина объявлена в розыск. Приметы: рост 160-165 сантиметров, серо-голубые глаза, черные волосы длиной до плеч, собранные в хвост. Была одета в черную куртку с капюшоном, голубые джинсы, черные ботинки с меховым отворотом. При себе имела сотовый телефон, черную сумку и красные очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Марии, просят обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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