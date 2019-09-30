Во время мощного пожара на стоянке в Петербурге пострадали два человека

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-30T13:42:56+03:00

Во время пожара грузовиков в Петербурге пострадали два человека Фото: СОЦСЕТИ

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На автостоянке у Южно-Приморского парка произошел мощный пожар. Около девяти часов утра на пересечении Петергофского шоссе и Партизана Германа загорелись два грузовика. Пламя также задело и легковой автомобиль. Очевидцы рассказывают, что с места ЧП доносились звуки взрывов.

- Я в полутора километрах живу, слышал два взрыва мощных сегодня около 10 часов утра. Что там случилось, не знаю, в окно был виден черный дым в небе, - рассказала петербурженка в соцсети.

По данным МЧС, около 9:57 часов к ним поступило сообщение о пожаре возле дома 25А по Петергофскому шоссе в Красногвардейском районе Петербурга. Прибыв на место, спасатели увидели два полыхающих грузовика марки Volvo. В течение двадцати минут пожар был потушен.

Официальных данных о пострадавших еще нет. Однако свидетели рассказывают о том, что с места ЧП реанимация забрала двух человек с ожогами. По словам очевидцев, перед пожаром водители сливали солярку из автомобилей.

Мощный пожар уничтожил грузовики на пересечении Петергофского и Партизана Германа в Петербурге 30.09.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU