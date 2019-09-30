2019-09-30T13:43:47+03:00
Дом. Семья

Милонов предложил объявить Петербург всероссийской столицей белок

По мнению депутата, пушистый грызун может стать новым символом города на Неве
Петр КИБЕР
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Орешки есть? А если найду?Орешки есть? А если найду?Фото: Олег ЗОЛОТО
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Культурная столица и Северная. Столица музеев, сериалов и мостов. И много чего еще - так называют Санкт-Петербург. А теперь депутат Госдумы России и петербуржец Виталий Милонов предложил сделать город всероссийской столицей...белок.

- Это добрые, веселые, игривые звери, не боящиеся людей. Увидел белочку — весь день ходишь радостный, плохие мысли уходят, настроение повышенное, - приводит слова парламентария его пресс-служба.

Вот только самих белок в городе маловато, что очень огорчает депутата. Поэтому он предложил правительству Северной столицы принять меры по увеличению популяции белок. Петербург, по мнению Милонова, не может похвастаться большим количеством зверей и животных в парках, как, например, Хельсинки, где по улицам бегают кролики и зайцы. А ведь общение с живыми существами положительно повлияет на экологическое сознание самих горожан и детей.

- Пускай наш город встанет в авангард науки «белкотерапия», - предлагает Виталий Милонов.

Впрочем, специалисты предупреждают, что белки являются переносчиком бешенства, поэтому жружить с ними лучше на расстоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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