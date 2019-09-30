Милонов предложил объявить Петербург всероссийской столицей белок
Культурная столица и Северная. Столица музеев, сериалов и мостов. И много чего еще - так называют Санкт-Петербург. А теперь депутат Госдумы России и петербуржец Виталий Милонов предложил сделать город всероссийской столицей...белок.
- Это добрые, веселые, игривые звери, не боящиеся людей. Увидел белочку — весь день ходишь радостный, плохие мысли уходят, настроение повышенное, - приводит слова парламентария его пресс-служба.
Вот только самих белок в городе маловато, что очень огорчает депутата. Поэтому он предложил правительству Северной столицы принять меры по увеличению популяции белок. Петербург, по мнению Милонова, не может похвастаться большим количеством зверей и животных в парках, как, например, Хельсинки, где по улицам бегают кролики и зайцы. А ведь общение с живыми существами положительно повлияет на экологическое сознание самих горожан и детей.
- Пускай наш город встанет в авангард науки «белкотерапия», - предлагает Виталий Милонов.
Впрочем, специалисты предупреждают, что белки являются переносчиком бешенства, поэтому жружить с ними лучше на расстоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU