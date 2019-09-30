Фонтан высотой с дом заполонил двор на улице Жени Егоровой в Петербурге
Комплексы фонтанов в Петербурге начали отключать. Зато на смену им стали появляться нерукотворные гейзеры, бьющие из-под земли. Днем в понедельник, 30 сентября, на севере города, во дворе дома 12/1 по улице Жени Егоровой в Выборгском районе, огромный столб воды, высотой с 10-этажку, вырвался из-под асфальта.
- Похоже на Джина, - радостно заметили жители Петербурга, привыкшие к подобным прорывам.
Другие сравнили гейзер со знаменитым фонтаном «Самсон» в Петергофе. Некоторые стали шутить о том, что просто во дворе открылась бесплатная мойка для машин.
Сколько бы не шутили уже равнодушные к подобным авариям горожане, все же гейзер может быть очень опасен. Основная мощь фонтана поднималась примерно до третьего этажа, остальная его часть в виде пара и брызгов долетала до самой крыши 10-этажки.
По рассказам очевидцев, от фонтана пострадала припаркованная машина, а также вода залилась некоторым жителям дома на балконы и в окна. Отмечается, что сейчас напор воды уже отключен.
Фонтан высотой с 10-этажный дом на улице Жени Егоровой в Петербурге 30.09.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU