2019-09-30T15:16:46+03:00
Происшествия

Фонтан высотой с дом заполонил двор на улице Жени Егоровой в Петербурге

Вода залила машины, детскую площадку и балконы жилого здания [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Фонтан с водой вырвался из трубы у дома на улице Жени Егоровой в ПетербургеФонтан с водой вырвался из трубы у дома на улице Жени Егоровой в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Комплексы фонтанов в Петербурге начали отключать. Зато на смену им стали появляться нерукотворные гейзеры, бьющие из-под земли. Днем в понедельник, 30 сентября, на севере города, во дворе дома 12/1 по улице Жени Егоровой в Выборгском районе, огромный столб воды, высотой с 10-этажку, вырвался из-под асфальта.

- Похоже на Джина, - радостно заметили жители Петербурга, привыкшие к подобным прорывам.

Другие сравнили гейзер со знаменитым фонтаном «Самсон» в Петергофе. Некоторые стали шутить о том, что просто во дворе открылась бесплатная мойка для машин.

Сколько бы не шутили уже равнодушные к подобным авариям горожане, все же гейзер может быть очень опасен. Основная мощь фонтана поднималась примерно до третьего этажа, остальная его часть в виде пара и брызгов долетала до самой крыши 10-этажки.

По рассказам очевидцев, от фонтана пострадала припаркованная машина, а также вода залилась некоторым жителям дома на балконы и в окна. Отмечается, что сейчас напор воды уже отключен.

Фонтан высотой с 10-этажный дом на улице Жени Егоровой в Петербурге 30.09.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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