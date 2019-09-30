Петербург накроет спираль атлантического циклона

СЕГОДНЯ 14:19 2019-09-30T14:19:59+03:00

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В Петербурге пасмурно. В первый рабочий день недели над городом повисло привычное серое небо, с которого периодически капает мелкий моросящий дождик. А виной всему очередной атлантический циклон, пришедший в Северную столицу.

- 30 сентября Санкт-Петербург плотной пеленой накрыла обширная облачная спираль атлантического циклона. В городе облачно, в течение дня пройдут небольшие дожди, - сообщил ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

При этом погода в Северной столице остается в пределах климатической нормы, то есть около 12-14 градусов тепла в светлое время и суток и 6-8 со знаком плюс ночью.

Что касается влияния циклона, то оно скажется уже завтра. 1 октября метеорологи прогнозируют сильные дожди. Также горожан ждут и резкие порывы ветра. Поэтому петербуржцам лучше поискать надежный и прочный зонт. Завтра он точно пригодится.

ИСТОЧНИК KP.RU