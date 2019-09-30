2019-09-30T14:30:26+03:00
Происшествия

Раненный ножом петербуржец остался в живых благодаря прохожему

Мужчина передал пострадавшего медикам и заявил в полицию
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Неизвестный на глазах у прохожего порезал ножом мужчину и скрылся.Неизвестный на глазах у прохожего порезал ножом мужчину и скрылся.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Лужском районе Ленинградской области в ночь на 30 сентября местный житель стал свидетелем нападения. Неизвестный на глазах у прохожего порезал ножом мужчину и скрылся. Неравнодушный гражданин буквально спас жизнь пострадавшему: перетащил раненого в свой автомобиль и сразу же вызвал медиков и полицию.

- По словам заявителя, он увидел, как мужчина невысокого роста с битой в руках шел следом за другим. Когда они поравнялись, шедший позади мужчина чем-то ударил второго в область спины и убежал. Раненого и падающего поймал заявитель, - сообщают «Комсомолке» в правоохранительных органах.

Пострадавшего увезли сотрудники «Скорой помощи» в хирургическое отделение с ножевым ранением в области спины. Им оказался 37-летний житель города Луга. В настоящий момент его состояние оценивается в категории средней тяжести. О личности нападавшего же пока ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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