2019-09-30T14:32:54+03:00
Происшествия

Впечатлительный мальчик упал в канал Грибоедова после квеста

Подросток потерял сознание и начал тонуть
Лилия КОЗЛОВА
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Мальчик упал в канал Грибоедова из-за страха после квестаМальчик упал в канал Грибоедова из-за страха после квестаФото: Артем КИЛЬКИН
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Поход на обычную игру с различными заданиями, которые известны как – квест, закончился для 13-летнего мальчика в холодной воде канала Грибоедова. В воскресение, 29 сентября, подросток отправился с друзьями на игру. Закончив, компания вышла на улицу и встала на мостике через канал Грибоедова, чтобы полюбоваться видами. Однако 13-летнего подростка так сильно захватили впечатления после игры, что он не удержался и упал в воду.

- Около 14:20 из канала Грибоедова достали подростка и отправили его в больницу. Там мальчику поставили диагноз: синкопальное состояние, также именуемое как коллапс, после утопления в пресной воде, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Примечательно, что парень не смог вспомнить адрес, где он живет. По его рассказам, после квеста, он стоял с друзьями на мосту и посмотрел в воду. Однако канал показался подростку жутким и зловещим, темная вода у него вызвала сильное чувство страха, от чего он потерял сознание и упал вниз.

На данный момент подросток находится в состоянии средней тяжести в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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