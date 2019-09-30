2019-09-30T14:43:59+03:00
Спорт

Шесть игроков «Зенита» вызваны в сборную России на матчи с Шотландией и Кипром

Игры пройдут 10 октября в Москве и 13 в Никосии
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Артем Дзюба и еще пятеро зенитовцев вызваны на игры сборной России.Артем Дзюба и еще пятеро зенитовцев вызваны на игры сборной России.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В ближайшую среду, 2 октября «Зениту» предстоит померяться силами с португальской «Бенфикой» в рамках группового этапа Лиги чемпионов и черед четыре дня сыграть с «Уралом». А потом Чемпионат России берет двухнедельный перерыв на матчи сборных команд. И на них Станислав Черчесов вызвал шестерых зенитовцев.

- Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, - сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

От Петербурга в стан сборной отправятся вратарь Андрей Лунев, защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба.

Игра с Шотландией состоится 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве, а с Кипром россияне встретятся в Никосии 13-го числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коллекторы грозят петербурженке сексуальным рабством из-за займа
В Санкт-Петербурге плитку с рыбами и попугаями в Доме Кончиелова признали объектом культурного наследия
Литейный мост 30 сентября отмечает 140-летний юбилей
Рецидивист, зарубивший топором собутыльника на даче под Петербургом, отправится в тюрьму
Прочь языки и науки: Петербуржцы хотят сделать школы проще
Из-за дамы в наручниках на Старо-Петергофском проспекте образовалась большая пробка
Легендарной пышечной на Большой Конюшенной на три года продлили аренду
Суд Петербурга прекратил дело священника, обвиняемого в смерти падчерицы от СПИДа
МЧС предупреждает петербуржцев о штормовом ветре и дожде
Петербуржцы отправились в лес по грибы, и нашли висящий труп парня
Впечатлительный мальчик упал в канал Грибоедова после квеста
Раненный ножом петербуржец остался в живых благодаря прохожему