Шесть игроков «Зенита» вызваны в сборную России на матчи с Шотландией и Кипром

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-30T14:43:59+03:00

Артем Дзюба и еще пятеро зенитовцев вызваны на игры сборной России. Фото: Артем КИЛЬКИН

Игры пройдут 10 октября в Москве и 13 в Никосии

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В ближайшую среду, 2 октября «Зениту» предстоит померяться силами с португальской «Бенфикой» в рамках группового этапа Лиги чемпионов и черед четыре дня сыграть с «Уралом». А потом Чемпионат России берет двухнедельный перерыв на матчи сборных команд. И на них Станислав Черчесов вызвал шестерых зенитовцев.

- Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, - сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

От Петербурга в стан сборной отправятся вратарь Андрей Лунев, защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба.

Игра с Шотландией состоится 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве, а с Кипром россияне встретятся в Никосии 13-го числа.

ИСТОЧНИК KP.RU