Шесть игроков «Зенита» вызваны в сборную России на матчи с Шотландией и Кипром
В ближайшую среду, 2 октября «Зениту» предстоит померяться силами с португальской «Бенфикой» в рамках группового этапа Лиги чемпионов и черед четыре дня сыграть с «Уралом». А потом Чемпионат России берет двухнедельный перерыв на матчи сборных команд. И на них Станислав Черчесов вызвал шестерых зенитовцев.
- Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, - сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
От Петербурга в стан сборной отправятся вратарь Андрей Лунев, защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба.
Игра с Шотландией состоится 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве, а с Кипром россияне встретятся в Никосии 13-го числа.
ИСТОЧНИК KP.RU