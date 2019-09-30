2019-09-30T14:54:45+03:00
Происшествия

Петербуржцы отправились в лес по грибы, и нашли висящий труп парня

Тело молодого человека пробыло на дереве минимум два дня
Лилия КОЗЛОВА
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Труп, висящий на дереве, нашли грибники в ЛенобластиТруп, висящий на дереве, нашли грибники в ЛенобластиФото: СОЦСЕТИ
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Жители Петербурга пошли на «тихую охоту», однако неожиданно закрыли грибной сезон пугающей находкой. В понедельник, 30 сентября, компания горожан рассказала в сети о том, что в районе поселка Семрино в Гатчинском районе Ленинградской области, срывая подосиновики, белые и другие дары леса, натолкнулись на тело человека, висящее на дереве. Тело было мертвым.

- Грибников было больше, чем грибов, но немного удалось собрать. Третий заход в лес не увенчался успехом. В 500 метрах от дороги обнаружили молодого человека повешенного на дереве, - рассказали петербуржцы.

Испуганные грибники сразу же вызвали полицию и скорую помощь. Специалисты осмотрели тело, сняли его с дерева и сообщили, что молодой человек провисел там около двух дней. Причины смерти юноши предстоит выяснить экспертам.

Несмотря на отличный урожай грибов, горожане решили, что больше в этом году в лес они не пойдут. После такого впечатления сезон было решено закрыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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