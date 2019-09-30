2019-09-30T15:34:40+03:00
Общество

МЧС предупреждает петербуржцев о штормовом ветре и дожде

Стихия обрушит свой удар на город во вторник, 1 октября
Петр КИБЕР
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1 октября ветер будет ломать деревья и сдувать петербуржцев. Шторм грядет.1 октября ветер будет ломать деревья и сдувать петербуржцев. Шторм грядет.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На Петербург надвигается непогода. Сильный дождь и штормовой ветер налетят на Северную столицу 1 октября. Об этом горожан предупреждает региональное управление МЧС, попутно советую не выходить лишний раз на улицу.

- 1 октября в Санкт-Петербурге ожидаются местами сильные дожди, усиление юго-западного и западного ветра скоростью 15-20 метров в секунду, в порывах до 24 метров в секунду, - сообщает Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

И если 15-20 метров в секунду расценивается по школе Бофорта как крепкий и очень крепкий ветер, при котором от порывов ломаются ветви деревьев, то 24 метра в секунду - полноценный шторм. Тут уже возможны не только падения рекламны щитов и прочих конструкций, но и сорванные ветром крыши.

Дополнением к картине станут дожди, местами сильные, которые пройдут в течение дня. А виной всему стал атлантический циклон, который накрыл город 30 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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