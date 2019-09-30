Суд Петербурга прекратил дело священника, обвиняемого в смерти падчерицы от СПИДа

СЕГОДНЯ 15:48 2019-09-30T15:48:55+03:00

Мужчина и его жена свою вину в гибели ребенка так и не признали

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В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд прекратил производство по уголовному делу священника Санкт-Петербургской епархии Юрия Сычева и его супруги Елены. Семейная чета обвинялась в том, что оставили ВИЧ-инфицированную приемную дочь в опасности из-за чего девочка умерла. Дело закрыто в связи с истечением двухлетнего срока давности привлечения к уголовной ответственности.

- Протоиерей с супругой в 2011 году удочерили девочку, зная о том, что она ВИЧ-инфицированна и находится на диспансерном учете. В 2013 году врачи назначили девочке антиретровирусную терапию. Однако приемные родители не приходили в центр и не отдавали ребенка на обследование, - пишет «Мойка78».

Несмотря на то, что таблетки предоставлялись бесплатно, лечение священник так и не начал. Далее состояние ребенка начало ухудшаться. И 26 августа 2017 года она умерла от тяжелого иммунодефицита и других сопутствующих заболеваний, что явилось результатом отказа ее приемными родителями от своевременного лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU