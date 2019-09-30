2019-09-30T15:48:55+03:00
Общество

Суд Петербурга прекратил дело священника, обвиняемого в смерти падчерицы от СПИДа

Мужчина и его жена свою вину в гибели ребенка так и не признали
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Суд Петербурга прекратил дело священника, обвиняемого в смерти приемной дочери от СПИДаСуд Петербурга прекратил дело священника, обвиняемого в смерти приемной дочери от СПИДаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд прекратил производство по уголовному делу священника Санкт-Петербургской епархии Юрия Сычева и его супруги Елены. Семейная чета обвинялась в том, что оставили ВИЧ-инфицированную приемную дочь в опасности из-за чего девочка умерла. Дело закрыто в связи с истечением двухлетнего срока давности привлечения к уголовной ответственности.

- Протоиерей с супругой в 2011 году удочерили девочку, зная о том, что она ВИЧ-инфицированна и находится на диспансерном учете. В 2013 году врачи назначили девочке антиретровирусную терапию. Однако приемные родители не приходили в центр и не отдавали ребенка на обследование, - пишет «Мойка78».

Несмотря на то, что таблетки предоставлялись бесплатно, лечение священник так и не начал. Далее состояние ребенка начало ухудшаться. И 26 августа 2017 года она умерла от тяжелого иммунодефицита и других сопутствующих заболеваний, что явилось результатом отказа ее приемными родителями от своевременного лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коллекторы грозят петербурженке сексуальным рабством из-за займа
В Санкт-Петербурге плитку с рыбами и попугаями в Доме Кончиелова признали объектом культурного наследия
Литейный мост 30 сентября отмечает 140-летний юбилей
Рецидивист, зарубивший топором собутыльника на даче под Петербургом, отправится в тюрьму
Прочь языки и науки: Петербуржцы хотят сделать школы проще
Из-за дамы в наручниках на Старо-Петергофском проспекте образовалась большая пробка
Легендарной пышечной на Большой Конюшенной на три года продлили аренду
МЧС предупреждает петербуржцев о штормовом ветре и дожде
Петербуржцы отправились в лес по грибы, и нашли висящий труп парня
Шесть игроков «Зенита» вызваны в сборную России на матчи с Шотландией и Кипром
Впечатлительный мальчик упал в канал Грибоедова после квеста
Раненный ножом петербуржец остался в живых благодаря прохожему